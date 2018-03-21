Десять студентов ТюмГУ стали потанинскими стипендиатами

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10 магистрантов Тюменского госуниверситета будут получать именную стипендию фонда Владимира Потанина. Экспертный совет подвел итоги конкурса стипендиальной программы.

По количеству победителей ТюмГУ входит в Топ-15 вузов России. В рейтинге вузов Уральского федерального округа ТюмГУ делит первую строчку с УрФУ, где также 10 стипендиатов.

"Такой результат - прямое следствие участия ТюмГУ в проекте повышения конкурентоспособности 5-100 и модернизации образовательного процесса. Наряду с профессиональными компетенциями, мы развиваем у студентов и soft skills - лидерские качества, умение работать над проектом в команде в режиме многозадачности. А именно это ставится во главу угла в очном этапе потанинского конкурса. Не случайно в списке победителей три представителя программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", где особый упор сделан и на эту составляющую", - рассказал ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Всего в конкурсе участвовали студенты магистратур 75 ведущих вузов России. Отбор претендентов на стипендию проходил в два тура. В этот раз на конкурс была подана 6 тыс. 731 заявка, что на 20% больше, чем в 2018 году, к участию были допущены 3 тыс. 852 участника, во второй (очный) тур прошли 1 тыс. 945 человек, победителями определены 500 студентов.

"Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты активно изучают нейротехнологии и IT-направления. При этом не забыты классические, фундаментальные дисциплины – история, философия, математика, физика", - говорит генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Победители будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей до окончания обучения в магистратуре. Летом у них также есть возможность поучаствовать в школе фонда, где они смогут представить социально значимые проекты и выиграть гранты на его реализацию, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.