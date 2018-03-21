Молодежный театр "Май" представит Шагала

фото молодежного театра "Май" Вконтакте

Молодежный театр "Май" Тюменского индустриального университета представит спектакль о жизни и творчестве известного художника Марка Шагала в молодежном театральном центре "Космос" 23 и 24 марта в 20 часов.

"Выбрать комфорт или идти через тернии к звездам? Даже обычные люди могут в любой момент, преодолев земное притяжение, взлететь в небеса, а сколько продлится этот полет — зависит только от них", — говорится в аннотации к спектаклю.

По мнению режиссера театра Марии Будыкиной, "Полет над городом" стал самой сложной, взрослой работой "Мая". Премьера спектакля прошла еще в ноябре 2017 года. После нее последовали четыре месяца изменений, уточнений, доработок, и сейчас зрителям вновь предлагают окунуться в творчество величайшего авангардиста ХХ века. Произведения Шагала поражают воображение и сочетают кубизм, фовизм и другие абстрактные стили. Поэтому важной задачей для режиссера и актеров стало создание необычной обстановки в спектакле. Кажется, будто главные герои специально сошли с полотен, чтобы поведать зрителям историю своего мастера. В основу "Полета над городом" легла автобиография Шагала "Моя жизнь". В ней художник рассказывает о детстве, проведенном в Витебске, семье, первых попытках рисования и, конечно, встрече с любовью всей его жизни — Беллой Розенфельд.

Воплотить непростую историю "Маю" помогла победа в конкурсе грантов МТЦ "Космос". Жюри поддержали оригинальную задумку спектакля, заявленного в жанре "Театр художника", и коллектив получил грант в размере 180 тыс. рублей.

Напомним, молодежный театр "Май" появился в 2014 году при Тюменском государственном архитектурно-строительном университете (ныне Тюменский индустриальный университет). За время существования труппа не раз становилась лауреатами областного фестиваля "Студенческая весна", а в 2016 году даже участвовала во всероссийском этапе, проходившем в Казани. В 2017 спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" принес коллективу награду на Международном театральном фестивале "Авангард и традиции". Главным достижением "Май" считает постановку пяти спектаклей: "Летит", "Спасти камер-юнкера Пушкина", "Августовские любовники", "Полет над городом" и детского "Сундучок Деда Мороза", сообщает пресс-служба ТИУ.