Очередной горячий источник откроют в Тюмени

Тюменский аквапарк "ЛетоЛето". Фото из соцсети ВКонтакте

Бассейн под открытым небом построят в тюменском аквапарке "ЛетоЛето" в начале осени 2018 года. Температура воды в открытом бассейне будет поддерживаться на уровне 38-40 градусов.

Как рассказала руководитель проекта Ирина Кирилова, будут зоны для взрослых и детей, оснащенные гидромассажным оборудованием, благодаря чему пребывание в минеральной воде станет более полезным.

"В июне по плану закончатся работы по бурению скважин глубиной 1200 метров, и мы приступим к организации зоны отдыха, подаче минеральной воды. Это 35 по счету источник минеральной воды на юге Тюменской области и первый по своему расположению, комплексу дополнительных услуг, инфраструктуре", - сказала она.

Отметим, что у тюменцев и гостей города пользуется спросом отдых на горячих источниках на "Верхнем бору" под Тюменью.