Подготовиться к ЕГЭ по обществознанию можно в режиме онлайн

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Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен по обществознанию, пройдет в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте" 23 марта с 16 до 17 часов по московскому времени.

Проведет онлайн-консультацию учитель истории и обществознания школы № 27 Мытищи Московской области, почетный работник образования РФ, лауреат премии губернатора Московской области "Лучший учитель-предметник и учитель начальных классов" Ирина Богоявленская.

Среди тем консультации: как и для чего в процессе подготовки к экзамену использовать кодификатор, демоверсии и спецификацию; подробный разбор тематических блоков "Человек и общество", "Социальные отношения", "Экономика", "Политика" и "Право"; ответы на вопросы участников официальной группы Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте", посвященной ЕГЭ, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.