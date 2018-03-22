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Творческие инклюзивные программы обсудят во Дворце "Пионер"

08:26 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Встреча в рамках проекта по социокультурной реабилитации и интеграции молодых инвалидов через творческие инклюзивные программы сферы дополнительного образования и молодежной политики "Перезагрузка. Новые горизонты" пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 22 марта. В программе – мастер-классы по направлениям, посещение музея "Россия – моя история".

Проект реализуется в направлении "Социокультурная реабилитация инвалидов" и охватывает 80 молодых людей с инвалидностью, многие из которых в силу своих особенностей находятся в ситуации самоизоляции, гиперопеки и испытывают сложности в организации собственной жизни. Его осуществление проходит на базе Дворца творчества и спорта "Пионер", что обеспечивает наличие опытных педагогов, концертных залов, оборудованных аудиторий. "Перезагрузка. Новые горизонты" - системный социально-образовательный проект, который реализуется в течение четырех лет, опираясь на полученные результаты, поддерживает сложившиеся традиции, учитывает ошибки, корректирует механизм реализации, оказывает сопровождение постоянным участникам и апробирует новые подходы. Используется как клубная форма деятельности, так и средства инклюзивного образования.

В процессе обучения, кроме специальных навыков, используются такие средства реабилитации, как арт-терапия, музыкотерапия, драмотерапия, сказкотерапия, экотерапия, ландшафтная терапия. Ведется работа по следующим образовательным модулям: мастерская вышивки "Чудесный крестик", мастерская лепки из глины "Живая глина", мастерская аквариумистики "Золотая рыбка", мастерская фотографии "Истоки", мастерская изобразительной деятельности "Фантазия", мастерская вокального творчества "Золотой камертон", мастерская выжигания по шелку "Сударушка", хореография, театр, английский язык, творческое моделирование и конструирование, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер". 

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Теги: дворец Пионер , дополнительное образование , инклюзия

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