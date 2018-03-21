Премьерный показ "Тобола" пройдет в Тюмени

Фильм "Тобол". Фото пресс-службы музейного комплекса им. Словцова

Заслуженный артист России Евгений Дятлов даст пресс-конференцию в амфитеатре музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 23 марта.

Исполнитель одной из главных ролей киноленты "Тобол" Евгений Дятлов приезжает в Тюмень со своей гастрольной программой "Городской роман" - музыкальный вечер пройдет в ДК "Нефтяник". Накануне выступления он расскажет о своем участии в кинематографическом проекте "Тобол", в котором актер снялся в роли князя Матвея Гагарина.

Спикерами выступят представители партнерских организаций, в том числе генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. Напомним, съемки картины проходили с марта по август 2017 года в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области, премьера кинокартины "Тобол" пройдет в Тюмени 21 ноября 2018 года.

О сегодняшнем этапе кинопроизводства ленты расскажет продюсер "Тобола" Олег Урушев. На пресс-конференции впервые презентуют тизерный ролик с компьютерными планами Тобольска XVIII века. А пока тюменцы могут сделать фото на фоне корабля, который участвовал в съемках "Тобола".

Лина Орлова