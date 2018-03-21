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Премьерный показ "Тобола" пройдет в Тюмени

12:49 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фильм "Тобол". Фото пресс-службы музейного комплекса им. Словцова

Заслуженный артист России Евгений Дятлов даст пресс-конференцию в амфитеатре музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 23 марта. 

Исполнитель одной из главных ролей киноленты "Тобол" Евгений Дятлов приезжает в Тюмень со своей гастрольной программой "Городской роман" - музыкальный вечер пройдет в ДК "Нефтяник". Накануне выступления он расскажет о своем участии в кинематографическом проекте "Тобол", в котором актер снялся в роли князя Матвея Гагарина. 

Спикерами выступят представители партнерских организаций, в том числе генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. Напомним, съемки картины проходили с марта по август 2017 года в Тобольске. 

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области, премьера кинокартины "Тобол" пройдет в Тюмени 21 ноября 2018 года. 

О сегодняшнем этапе кинопроизводства ленты расскажет продюсер "Тобола" Олег Урушев. На пресс-конференции впервые презентуют тизерный ролик с компьютерными планами Тобольска XVIII века. А пока тюменцы могут сделать фото на фоне корабля, который участвовал в съемках "Тобола". 

Лина Орлова

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Теги: кино , Олег Урушев , Тобол

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