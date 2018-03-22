В Тюмени разрабатывают проект по реконструкции ДНК "Строитель"

ДНК "Строитель", Фото с сайта https://dnkstroitel.ru/

Работы по капитальному ремонту 23 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта идут в Тюмени в 2018 году. Об этом на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы сообщила директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

"Строительно-монтажные работы проводятся на семи объектах, это школа № 5 - там работа завершена, идет проверка документации, а также школа № 13, где работы тоже закончены и проверяется проверка исполнительной документации. В работе сегодня (сроки контракта еще не наступили) школы № 9 и 65, детский сад № 183 и объекты здравоохранения - поликлиники № 8 и 12", - сообщила она.

На других объектах проводится инструментальное обследование состояния строительных конструкций, разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт, проводится проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, работы по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В 2018 году планируется обновить еще 22 объекта. Так, строительно-монтажные работы пройдут в школах № 13, 27, 41, 51, 30, детском саду № 183, детско-юношеском центре "Фортуна", Центре развития творчества детей и юношества "Бригантина", спортивных школах № 3 и 4, а также в библиотеке № 21.

Елена Уляшева напомнила о перспективах возведения в ближайшие годы ряда социальных объектов по линии главного управления строительства. Так, запланировано появление образовательных учреждений в микрорайонах "Ямальский-2" и "Ямальский-1", микрорайоне "Суходолье", в поселке Мыс, "Тюменский-2", д. Казарово.

"Ведется разработка проекта на строительство третьей очереди областного онкологического диспансера в Тюмени, а также на строительство поликлиники в микрорайоне "Ямальский-2". Корректируется проект на строительство объекта в районе улиц Волочаевской - Дружбы - Ватутина, затем начнется строительство большого комплекса по спортивной гимнастике. Планируется реконструкция ДНК "Строитель", до конца года должна быть завершена разработка проекта", - отметила Елена Уляшева.

Татьяна Ковалева