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Народные промыслы Тюменской области станут частью индустрии туризма

13:10 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

В Тюменской области сохраняют и возрождают народные художественные промыслы и ремесла. Губернатор Владимир Якушев утвердил дорожную карту, включающую перечень конкретных мероприятий, решающих эту задачу.

Напомним, эта тема обсуждалась на федеральном уровне. По поручению президента России органам исполнительной власти субъектов страны было рекомендовано обеспечить корректировку региональных программ, содержащих мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Дорожная карта включает поддержку народных художественных промыслов и ремесел, а также самодеятельных художественных коллективов; создание условий для их развития; обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках; проведение конкурсов профессионального мастерства; пополнение государственной части музейного фонда произведениями народных художественных промыслов по заявкам музеев. Планируется разработать предложения о комплексных мерах поддержки развития мест традиционного бытования народных художественных промыслов как "территорий сохранения и развития традиций и уклада бытования" и включить их в туристические маршруты Тюменской области.

В регионе с народными художественными промыслами России (дымковской игрушкой, жостовской росписью, хохломой, русской матрёшкой, городецкой росписью и тд.) и Тюменской области (золотное шитьё, сибирское ковроткачество, косторезный и другие промыслы) детей знакомят, начиная с дошкольного возраста.

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В Тюменской области есть и свой Дом мастеров. Этот интерактивный музей открылся в 2016 году в Тобольске. Здесь посетители могут не только ознакомиться с историей становления традиционных мужских и женских ремесел сибирских крестьян 18–начала 20 вв. (кузнечное дело, гончарное производство, деревообработка, резьба по дереву, бондарство, бортничество, промыслы, кожевенное дело, художественная роспись, вязание, ткачество, ковроткачество, плетение на коклюшках, прядение, пошив одежды), но и своими глазами увидеть процесс изготовления изделий народного творчества, поучаствовать в их производстве, а также мастер-классах и интерактивных занятиях.

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Как отметили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, с момента открытия Дома мастеров его посетили более 40 тыс. человек. Среди популярных мастер-классов урало-сибирская роспись – роспись деревянных изделий; сибирский ковер – ковроткачество; гончарное мастерство. Возможно, в будущем в их число войдет и новый, посвященный лоскутному шитью. Он стал проводиться в этом году.

"Благодаря современным мастерам народные ремесла и промыслы, которые развивались и процветали на протяжении многих столетий на территории Тюменской области, сохраняются сегодня. Самое главное, эти традиции передаются следующим поколениям. А значит наши дети и внуки тоже смогут увидеть эту красоту",- считает губернатор Владимир Якушев.

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Теги: Дом мастеров , народные промыслы , ремесла , туризм

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