Сигнал "Внимание всем!" прозвучит для тюменцев

mchs.gov.ru

Сирены включат в Тюмени 22 марта с 15 часов 5 минут до 15 часов 15 минут. Это необходимо для проверки централизованной системы оповещения.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области, после звукового сигнала каждый горожанин должен включить телевизор или радио и получить информацию о действиях при чрезвычайной ситуации.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".