Юные дорожные инспекторы призвали ишимцев жить по правилам

Фото Елены Тагильцевой

Более 100 жителей Ишима приняли участие в праздничном шествии, посвященном 45-летию со дня образования отрядов юных инспекторов движения. Мероприятие прошло на центральной улице города под хэштегом #БезопаснаяСтранаЮИД.

В нем приняли участие сотрудники ГИБДД и активисты дорожной безопасности. Яркая колонна прошла по тротуару, призывая жителей к соблюдению правил дорожного движения. Шествие сопровождалось лозунгами: "ЮИД за безопасные дороги", "Живи по правилам" и завершилось на центральной площади города флешмобом. Участники выстроились в живую надпись "45 лет ЮИД".

По информации ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", в городе действуют 30 отрядов ЮИД, в которых занимаются более 300 детей. Многие школы принимают активное участие в мероприятиях, которые проводит Госавтоинспекция. Постоянными участниками профилактических акций выступают отряды городских школ № 1, 5, 4, 8, 2 и Стрехнинской школы.

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Соб. инф.