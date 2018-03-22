В Мегионе пьяный адвокат оскорбил полицейского

sledcom.ru

Адвоката, подозреваемого в оскорблении полицейского, осудят в Мегионе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, подозреваемый и его брат были задержаны за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

Оба мужчины были доставлены в медицинское учреждение для освидетельствования. Подозреваемый оказывал полицейским сопротивление, на него надели наручники. Мужчина стал оскорблять сотрудников полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.