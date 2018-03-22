Анимированные ролики о ЕГЭ покажут школьникам

Рособрнадзор

Серию анимированных видеороликов о едином государственном экзамене для выпускников 11 классов подготовила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Посмотреть новые видеоролики можно на YouTube-канале Рособрнадзора и в сообществе "ЕГЭ и ГИА" ВКонтакте и других социальных сетях ведомства.

Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.

Единый государственный экзамен сегодня – это процедура оценки знаний выпускников, которая проводится по четким заранее определенным правилам. Ежегодно ЕГЭ сдают более 700 тыс. участников. Для того чтобы школьники были проинформированы обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат – анимированные ролики. Ранее Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ-2018 с участием специалистов Федерального института педагогических измерений, а также совместно с Общественным телевидением России выпустил цикл интервью "О ЕГЭ предметно". Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.