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В Тюмени обсудили меры поддержки социально ориентированных НКО

17:00 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени обсудили меры поддержки социально ориентированных НКО/ Фото www.duma72.ru

За внесение изменений в закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области" проголосовали депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по социальной политике.

Поправка предполагает расширение перечня видов деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными. Такой статус могут получить НКО, которые работают в сфере трудоустройства и подбора персонала.  

Депутаты подняли вопрос о том, как деятельность СО НКО повлияла на ситуацию с социальным обслуживанием наиболее уязвимых жителей региона – инвалидов и ветеранов.     

"В реестре поставщиков социальных услуг 10 негосударственных организаций: девять социально ориентированных НКО, одно общество с ограниченной ответственностью. Их появление позволило разнообразить услуги и обеспечить доступность для граждан, проживающих на отдаленных территориях", - отметила начальник отдела информационно-аналитической работы и связей с общественными организациями департамента социального развития Юлия Мясникова.

По статистике департамента социального развития, удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности в 2017 году составил 17,5%.

44 СО НКО в 2017 году получили финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий.

Доля средств областного бюджета, выделяемых СО НКО, в общем объеме средств на предоставление социальных услуг населению составила 3% в 2017 году и к 2020 году возрастет до 10%. При этом единой методики, определяющей, как должна рассчитываться эта сумма, в стране пока нет.

"Каждый субъект считает по-своему. Если в первом полугодии методика не появится, мы, скорее всего, на уровне региона сами ее разработаем совместно с общественными организациями", - сообщила Юлия Мясникова.

В целом, по мнению депутатов, действующая нормативная правовая база позволяет обеспечить предоставление мер государственной поддержки СО НКО региона.  

По итогам заседания правительству Тюменской области и органам местного самоуправления  Тюменской области рекомендовано уделить особое внимание вопросам обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных организаций, негосударственных организаций, социальных предпринимателей к бюджетным средствам, а также содействовать в разработке и реализации муниципальных программ поддержки СО НКО. 

Татьяна Ковалева

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Теги: облдума , социально ориентированные некоммерческие организации

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