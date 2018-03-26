Международную конференцию "Geonature 2018" примет опорный вуз региона

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Тюменский индустриальный университет станет площадкой для проведения II Международной конференции "Geonature 2018" с 18 по 21 апреля. Организатором мероприятия выступило студенческое отделение IUT AAPG EAGE опорного вуза региона.

"Ожидается, что в конференции примут участие студенты, аспиранты, молодые ученые со всего мира, уже подано сорок заявок от участников с Ближнего и Дальнего Востока, Америки, Англии, Германии, Франции, Норвегии. Приедут также представители иностранных студенческих сообществ. Они будут презентовать свои сообщества, свою страну и поделятся опытом научных исследований и продвижения разработок", — рассказала председатель студенческого отделения IUT AAPG EAGE SEG при Тюменском индустриальном университете Марина Антипина.

Научные направления конференции: "Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа"; "Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин"; "Гидрогеология, геотермия и геокриология"; "Геофизические исследования Земли при поиске, разведке и разработке месторождений нефти и газа"; "Секция для школьников и юных геологов".

Все желающие смогут прослушать лекции члена международных обществ AAPG, PESGB, IAS и EAGE, профессора нефтегазовой литологии, заведующего отделением научных исследований в области геонаук в Манчестерском университете Джонатана Редферна. Студентам также предлагают целый комплекс тематических интеллектуальных игр, включая "GeoMind"; бизнес-кейс “Oil masters”, охватывающего всю тематику нефтегазовой отрасли — от геофизических исследований до конечных стадий разработки месторождений; Мини-quiz – интерактивное интеллектуальное состязание в формате знаменитого телепроекта "Своя игра".

Желающим принять участие в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета заявку и статьи по тематике доклада до 1 апреля на e-mail. Подать заявку на конференцию можно здесь, сообщает пресс-служба ТИУ.