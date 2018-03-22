Тюменские депутаты оценили перемены в школьном питании

Фото - ИА "Тюменская линия"

Организация школьного питания - один из самых важных вопросов для родителей, считают депутаты тюменской городской думы. "Все родительские собрания начинаются с обсуждения этой темы и ей же заканчиваются. За последнее время нам удалось выработать очень удобную систему, и жалоб на качество стало намного меньше", – отметил депутат Михаил Колосов, директор гимназии №1 на заседании постоянной комиссии по социальной политике и самоуправлению.

Директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов сообщил, что процесс сегодня контролирую не только соответствующие службы, такие, как Роспотребнадзор, но и сами родители школьников. "Жалобы от родителей стали поступать намного реже, а благодарности, напротив, поступают очень часто, - отметил Вячеслав Воронцов. – А с переходом на безналичный расчет проблемы с оплатой практически сошли на нет".

О том, что тюменские школьники питаются достойно, говорит и то, что лучший школьный повар работает в областном центре, в гимназии № 16. Воронцов напомнил депутатам, что в конце прошлого года Ольга Гущина стала победителем всероссийского конкурса, проходившего в Москве. На этом же конкурсе столовая тюменской гимназии заняла второе место - судьи оценили меню по энергетической и пищевой ценности, а также фотографии обеденных залов, пищеблоков и блюд, которые подаются школьникам на обед.

С тем, что уровень школьного питания значительно возрос, согласились депутаты Наталья Проскурякова и Александр Пивторак, чьи дети ходят в школу и довольны предлагаемым меню. Однако еще остаются моменты, вызывающие нарекания у родителей. Среди них в первую очередь глава ведомства выделил быстро остывающие обеды. Вячеслав Воронцов заметил, что уже ведется работа по оснащению всех школ города специальными термотележками, позволяющими сохранять еду горячей необходимое время.

Иногда жалобы поступают и на школьное меню. Однако председатель комиссии Ольга Павлова считает, что это в значительной мере связано с домашними привычками детей: "Одна из проблем заключается в том, что мы сами дома не приучаем детей к здоровой пище. Обычное домашнее меню какое? Макароны, картошка, сосиски - любимая еда у детей. А в школе должно быть здоровое, правильное и разнообразное питание, соответствующее возрасту и здоровью ребенка. Если мы будем дома кормить детей правильно, то они будут нормально воспринимать и школьную пищу".

Николай Ступников