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Тушканчики в Московском зоопарке выходят из спячки

19:14 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Тушканчик/фото Московского зоопарка

Двух особей тушканчиков (самца и самку), которых вывели из зимней спячки 20 марта, можно увидеть на экспозиции в павильоне "Ночной мир".

По информации пресс-службы Московского зоопарка, эти удивительные грызуны обладают завидно крепким сном. Зимой они беспробудно спят, свернувшись в шар, и не просыпаясь переползают на место с оптимальной температурой. Задолго до начала холодов сотрудники зоопарка помогают тушканчикам подготовиться к спячке: снижают температуру в помещении, дают меньше сочных кормов и больше жирных семян, следят за динамикой набора веса и за общим самочувствием. После того, как зверек готов ко сну, его в специальном боксе помещают в холодильник.

В течение зимы их регулярно проверяют и взвешивают, а когда вес животного опускается до летних значений, их аккуратно будят. "Выход из спячки – удивительный и в то же время достаточно непростой процесс. У каждого животного он проходит по-своему. Так, например, у сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма. Сейчас наши сурки еще спят, однако в ближайшие несколько недель мы ожидаем их пробуждения", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для обитателей Московского зоопарка увеличение светового дня, равно как и повышение температуры, является главным сигналом приближающейся весны.

По прогнозам зоологов, в скором времени из зимнего сна начнут выходить медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони. 

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Теги: Московский зоопарк , пробуждение , спячка , тушканчики

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