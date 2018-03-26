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Ученые ТюмГУ исследовали новый бактериоцин – оружие бактерий против бактерий 

08:05 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Ученые ТюмГУ Алексей Васильченко и Анастасия Васильченко совместно с коллегами из Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (Оренбург) идентифицировали новый бактериоцин, названный энтероцин-7, а также изучили его биохимическую структуру и механизм действия. Новый вид бактерий способен убивать паразитов, вызывающих пищевые инфекции. 

В исследовании для получения бактериоцина использовался штамм энтерококков, который был выделен из человеческих экскрементов. Как известно, энтерококки вместе с другими бактериями составляют основу кишечной микрофлоры человека и животных. При помощи методов белковой химии и биоинформатики авторы выяснили, что энтероцин-7 имеет необычную высокую для таких веществ молекулярную массу. Лишь несколько (не более пяти) известных бактериоцинов могут похвастаться схожими свойствами, однако энтероцин-7 имеет уникальную первичную структуру, отличную от известных. Также в актив полезных свойств энтероцина-7 можно записать его антимикробную активность не только на представителей своего вида, но и на совершено отдаленных родственников. Однако наиболее чувствительным к воздействию бактериоцина оказался известный бактериальный патоген Listeria monocytogenes, вызывающий пищевые инфекции. Листерии печально известны по своим свойствам вызывать болезни, зачастую со смертельным исходом, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом и у беременных женщин.

Авторы подчеркивают, что дальнейшие исследования будут посвящены более подробному изучению биохимической структуры энтероцина-7 и его взаимодействию с бактериями на клеточном и молекулярном уровнях, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: Алексей Васильченко , бактерии , бактериоцин , ТюмГУ

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