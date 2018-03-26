Среди сельской молодежи найдут лидеров

фото ДТиС "Пионер"

Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" проводит конкурс на выявление общественных лидеров среди молодежи из сельских территорий. Подать заявку можно до 10 апреля на сайте.

Цель конкурса – создание условий для личностного роста лидеров общественного мнения в деревнях и селах. Участвовать могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях и работающие в сфере культуры, медицины, спорта или предпринимательства на селе. Для участия в первом туре конкурсантам необходимо предоставить творческого эссе "Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую", а также портфолио с грамотами и благодарственными письмами. По итогам конкурса будут проведены тематические обучающие семинары.

Экспертами конкурса станут представители Общественной палаты, Совета Федерации, федеральных социально-ориентированных НКО, органов государственной власти и научного сообщества. Победителей ждет возможность пройти обучение по своему направлению в одном из субъектов Российской Федерации, интересные мастер-классы, лекции топовых экспертов, тренинги личностного развития.

По итогам конкурса будет сформирован молодежный пул профильных экспертов при Федеральном ресурсном центре сельской молодежи. Конкурс проводится в рамках всероссийского проекта "Федеральный ресурсный центр сельской молодежи" при поддержке комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Положение о конкурсе здесь, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".