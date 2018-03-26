Инклюзивный фестиваль "Люди как люди" пройдет в "Царицыно"

фото фестиваля "Люди как люди"

Инклюзивный фестиваль "Люди как люди" в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме пройдет в московском музее-заповеднике "Царицыно" (ул. Дольская, 1) 2 апреля с 10 часов 30 минут до 17 часов.

Инклюзивный фестиваль объединяет десятки организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с аутизмом, как государственных, так и общественных. Фестиваль "Люди как люди" — это возможность узнать, что такое аутизм и как живут люди с ним, что можно сделать, чтобы помочь детям и взрослым людям с РАС вести обычную жизнь. Именно на фестивале семьи, в которых проживают люди с аутизмом, узнают о деятельности организаций и возможностях получить помощь, которую эти организации оказывают.

Все желающие смогут принять участие в благотворительной выставке-ярмарке, приобрести и полюбоваться уникальными авторскими работами особых художников, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых, а также посетить концертную программу на протяжении всего дня проведения фестиваля.

В 2017 году фестиваль базировался в Центре "Благосфера" и принял более тысячи человек, которые охотно участвовали в мастер-классах и концертах, а также знакомились с работами юных художников. Вход свободный. Сайт фестиваля "Люди как люди" здесь, сообщает Министерство образования и науки РФ.