Тюменцы увидят "Тобол" первыми

Превью-показ фильма "Тобол" пройдет за неделю до мировой премьеры, рассказал продюсер киноленты Олег Урушев на презентации трейлера в музее им. Словцова.

"Просчитались со снегом и компьютерной обработкой. Работа над графикой еще идет", - сказал Олег Урушев.

По его словам, Фонд кино ленту одобрил. Осталось дело за зрителями. И первыми окажутся жители Тюменской области.

Фильм "Тобол" впервые покажут в Тюмени 21 ноября 2018 года. На следующий день премьера соберет поклонников кинематографа в Тобольске. 24 ноября "Тобол" увидят жители Ноябрьска. И только 27 ноября картину презентуют в Москве. "Тобол" выйдет в широкий прокат по всей стране 29 ноября.

Лина Орлова