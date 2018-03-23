Организацию призыва обсудили в Тюменской области

mil.ru

Итоги осеннего призыва и планы на весенний проанализировали в Тюменской области на очередном инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий и военными комиссарами городов и районов региона 21 марта.

Вице-губернатор региона Сергей Сарычев проинформировал, что установленная штабом Центрального военного округа норма призыва граждан на военную службу осенью 2017 года Тюменской областью выполнена полностью.

Участники инструкторско-методического сбора проанализировали работу призывных комиссий и облвоенкомата по подготовке юношей к военной службе и задачи, связанные с весенним призывом 2018 года.

Цель встречи - согласование действий всех заинтересованных структур, выработка подходов по совершенствованию работы по подготовке граждан к военной службе, организации медицинского освидетельствования и проведению призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2018 года, так как изменение законодательства по вопросам призыва внесло свои коррективы в организацию призывной работы.

В последние годы в Тюменской области на более высоком уровне решаются вопросы, связанные с призывом юношей на военную службу. Активизировалась работа по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Вместе с тем, существует ряд недостатков, которые должны быть устранены.

В ходе совещания прозвучало, что весенняя призывная кампания проходит в условиях повышенных требований правительства России к Вооруженным силам. Необходимо организовать призыв граждан на военную службу весной 2018 года в соответствии с действующим законодательством, и обеспечить выполнение задания, поставленного перед регионом.

Сергей Сарычев выразил уверенность в том, что призывники, которых предстоит направить для службы в армию весной 2018 года, будут достойно представлять Тюменскую область. "Я уверен, что тюменские ребята-новобранцы сумеют в армейской среде подтвердить, что сибиряки всегда были надежными защитниками Отечества", - подытожил он.