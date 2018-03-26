Технология виртуальных музеев внедрена в Ишиме

фото Ишимский музей ВКонтакте

В каждом корпусе Ишимского музейного комплекса - Городской управе, арт-галерее, музее им. П. П. Ершова - виртуальные экскурсии начнутся с 31 марта. Все экспозиции представлены в электронном виде на сайте.

Как сообщают организаторы, проект рассчитан на разновозрастную аудиторию. По словам заместителя директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима Светланы Попковой, виртуальные экскурсии будут способствовать повышению интереса к объектам культуры среди молодежи, которая большую часть своего свободного времени проводит в интернет-пространстве. Кроме того, значительно расширяются возможности для инвалидов и людей с ОВЗ.

"Посетитель виртуальной экскурсии сможет окунуться в историю, искусство и жизнь родного города посредством полос-прокруток и кликами мышки. Сервис призван увеличить уровень знаний об Ишиме, решить ряд проблем, связанных со сбережением культурного наследия муниципалитета, сделать музеи ближе ко всем жителям города", - подчеркнула Светлана Попкова.

Добавим, Ишимский музейный комплекс готовит для своих посетителей еще один новый проект – "Живая сказка". Он предусматривает знакомство с литературными произведениями путем прочтения вслух. При этом сюжетная линия будет изображена художником на холсте при помощи технологии live-paint.