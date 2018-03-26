up

26.03.2018 понедельник

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени -1..1 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В России составили карту растений-оккупантов

09:21 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Метеовести"

Клен ясенелистный - самый распространенный "захватчик" с точки зрения числа регионов, вошедших в список исследователей. Клен нашли в 34 регионах, мелколепестник канадский и элодею канадскую – в 30.

В России составили карту инвазивных растений, что явилось прорывом в исследовании чужеродных видов с их распределением по регионам. Большинство инвазивных видов в России происходят из Азии и Европы. Инвазивный – биологический вид, который вольно или невольно распространяется в результате деятельности человека, угрожает родному биологическому многообразию. Помимо человеческого фактора на распространении сказываются климатические изменения и социально-экономические параметры территорий, сообщает Springer Link

Международная группа ученых и местные экологи проделали огромную работу по изучению флоры в 45 российских регионах, что по охвату составило 83% площади  страны. Они насчитали 354 инвазивных вида. Это видовое "богатство" изменяется в очень широком пределе. Если в Карелии "чужестранцы" отсутствуют, то в Калужской области их 71 вид – это максимально оккупированная территория. В среднем по регионам инвазивные растения встречаются в пределах 17-27 видов. Общая картина такова: в европейской части России насчитывается 277 чужеродных видов, в Сибири – 70, на Дальнем Востоке - 79, сообщает ИА "Метеовести". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Азия , инвазивные растения , клен , Россия

Последние новости

10:05 Подрядчиков для ремонта тюменских дворов выберут на аукционах
09:54 Два человека погибли на пожаре в Абатском районе
09:43 Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы Фото
09:32 Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование
09:21 В России составили карту растений-оккупантов
09:10 Технология виртуальных музеев внедрена в Ишиме
09:00 Неделя IT пройдет в ТюмГУ
08:49 Международную конференцию "Geonature 2018" примет опорный вуз региона
08:34 Инклюзивный фестиваль "Люди как люди" пройдет в "Царицыно"
08:27 Среди сельской молодежи найдут лидеров
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

В Тюмени завершился праздник биатлона

Любители биатлона сфотографировались с Владимиром Якушевым и поблагодарили его за спортивный праздник

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование

В Сладковские озера выпустили муксуна

Сотрудничество Тюменской области и Бельгии вышло на новый уровень

Общество

Подрядчиков для ремонта тюменских дворов выберут на аукционах

В России составили карту растений-оккупантов

Технология виртуальных музеев внедрена в Ишиме

Спорт

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Женский масс-старт завершает тюменский этап Кубка мира по биатлону

Максим Цветков: рад, что все получилось

Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Абатском районе

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+