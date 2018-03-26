В России составили карту растений-оккупантов

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Клен ясенелистный - самый распространенный "захватчик" с точки зрения числа регионов, вошедших в список исследователей. Клен нашли в 34 регионах, мелколепестник канадский и элодею канадскую – в 30.

В России составили карту инвазивных растений, что явилось прорывом в исследовании чужеродных видов с их распределением по регионам. Большинство инвазивных видов в России происходят из Азии и Европы. Инвазивный – биологический вид, который вольно или невольно распространяется в результате деятельности человека, угрожает родному биологическому многообразию. Помимо человеческого фактора на распространении сказываются климатические изменения и социально-экономические параметры территорий, сообщает Springer Link

Международная группа ученых и местные экологи проделали огромную работу по изучению флоры в 45 российских регионах, что по охвату составило 83% площади страны. Они насчитали 354 инвазивных вида. Это видовое "богатство" изменяется в очень широком пределе. Если в Карелии "чужестранцы" отсутствуют, то в Калужской области их 71 вид – это максимально оккупированная территория. В среднем по регионам инвазивные растения встречаются в пределах 17-27 видов. Общая картина такова: в европейской части России насчитывается 277 чужеродных видов, в Сибири – 70, на Дальнем Востоке - 79, сообщает ИА "Метеовести".