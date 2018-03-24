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Организаторы городских событий пройдут стажировку на концерте Елки и Тимати

08:13 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Открой свою Тюмень. Фото организаторов

Организаторы городских событий прошли стажировку на фестивале "Тюменская весна". Участники курсов включались в работу кураторов и организовали фотоконкурс "Открой свою Тюмень".

В администрировании конкурса участвовали 485 человек. Во время стажировки организаторы разделились на команды по 2 – 3 человека и отправились на 200 городских площадок чтобы курировать фотоконкурс. Участники курсов знакомили тюменцев с мобильным приложением "Открой свою Тюмень" и рассказывали об условиях проведения фотоконкурса. Также помогали сделать фотографию в специальных фоторамках с изображением основных достопримечательностей региона.

25 марта организаторы городских событий пройдут еще одну стажировку: они станут частью команды администраторов концерта, на котором выступят Елка и Тимати.

"В нашем регионе проходят события разного масштаба: как региональные, так и федеральные. Команда "Моей территории" давно занимается организацией и реализацией проектов, и нам важно не только делиться своим опытом, но и привлекать инициативную молодежь, готовую делиться идеями, развиваться и менять себя и окружающий мир", — пояснила заместитель руководителя мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Напомним, что курсы event-менеджмента стартовали в середине февраля и состоят из трех этапов — коммуникативной игры, образовательной программы и стажировки. В конце прошлого месяца будущие организаторы прошли первую стажировку на образовательной программе грантового конкурса "Моя идея", где отвечали за организацию: встречали и регистрировали участников, помогали федеральным экспертам в проведении тренингов и следили за исправностью технического оснащения, пишет "Мегатюмень". 

По завершению обучения участники вместе с командой "Моей территории" реализуют крупные проекты весеннего сезона: XXIII Областной фестиваль "Студенческая весна"; грантовый конкурс "Моя идея"; социальный проект "Шанс" и др. Стать организатором крупных региональных и федеральных событий может любой желающий.

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