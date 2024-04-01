Единый реестр многодетных семей начнет работать в РФ с 1 июля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый реестр многодетных семей России заработает с 1 июля. С начала 2025 года заявление на присвоение статуса многодетной семьи и выдачу удостоверения можно будет подать на портале госуслуг, сообщает правительство РФ.

С 2024 года в программу диспансеризации добавлены дополнительные исследования для граждан репродуктивного возраста. Лучшие практики пилотного проекта будут внедрены во всех регионах.

"Одним из важных итогов проводимого Года семьи станет разработанный стратегический документ в сфере семейной и демографической политики до 2030 года, в котором будут учтены все те вызовы, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшие годы. Сформирована межведомственная рабочая группа по разработке стратегии, в которую вошли представители обеих палат Федерального Собрания. Вырабатывается структура документа", - рассказали в кабмине.

Работа над формированием нового национального проекта "Семья" продолжается.