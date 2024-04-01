  • 27 апреля 202427.04.2024суббота
  • USD92,0134
    EUR98,7187
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Единый реестр многодетных семей начнет работать в РФ с 1 июля

Общество, 17:24 27 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый реестр многодетных семей России заработает с 1 июля. С начала 2025 года заявление на присвоение статуса многодетной семьи и выдачу удостоверения можно будет подать на портале госуслуг, сообщает правительство РФ.

С 2024 года в программу диспансеризации добавлены дополнительные исследования для граждан репродуктивного возраста. Лучшие практики пилотного проекта будут внедрены во всех регионах.

"Одним из важных итогов проводимого Года семьи станет разработанный стратегический документ в сфере семейной и демографической политики до 2030 года, в котором будут учтены все те вызовы, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшие годы. Сформирована межведомственная рабочая группа по разработке стратегии, в которую вошли представители обеих палат Федерального Собрания. Вырабатывается структура документа", - рассказали в кабмине.

Работа над формированием нового национального проекта "Семья" продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# многодетные семьи , Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 27.04.2024"Бессмертный полк" в Голышмановском округе пройдет в режиме онлайн
19:35 27.04.2024Развитие корпоративных тренеров и объединение специалистов в области охраны труда обсудили в СИБУРИНТЕХе
19:03 27.04.2024Полицейские охраняют общественный порядок в Абатском районе круглосуточно
19:01 27.04.2024607 жителей Тюменской области находятся в пунктах временного размещения