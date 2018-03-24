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В России пройдет экологическая акция "Час Земли"

09:02 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Час земли. Фото www.mkrf.ru

Крупнейшая мировая экологическая акция "Час Земли" пройдет в России 24 марта в десятый раз, при этом в шестой раз на один час погаснет подсветка Кремля, сообщает РИА Новости.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России", — отметили в WWF.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погаснет внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузится и соседствующий с Кремлем архитектурный ансамбль — Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к "Часу Земли" и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.

Кроме того, с 20 часов 30 минут по 21 час 30 минут по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания.

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Теги: экология

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