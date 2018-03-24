Специалист "Медицинского города" поделился опытом на конгрессе врачей-радиологов в Вене

Конгресс врачей-радиологов. Фото пресс-службы "Медицинского города"

Заведующий рентгенологическим отделением ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Виктор Кузнецов принял участие в ежегодном конгрессе Европейского общества радиологов, одном из самых значимых мероприятий для специалистов лучевой диагностики. Конгресс традиционно прошел в городе Вена и объединил около 100 тыс. участников со всего мира, сообщает пресс-служба "Медицинского города".

В течение недели медики посещали лекции, принимали участие в круглых столах и обменивались опытом как с зарубежными специалистами, так и с докторами из ведущих клиник нашей страны. В ходе обсуждений рассматривались вопросы по всем направлениям лучевой диагностики: кардиологии, нейрорадиологии, диагностики травматических повреждений. Большое внимание уделили вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний.

"На сегодняшний день во всем мире основное внимание уделяется выявлению злокачественных новообразований на самых ранних стадиях. Ведь в таких случаях процесс лечения намного эффективнее, а результаты лучше. Стоит отметить, что актуальнее всего оказались вопросы по ранней диагностике рака молочной железы, желудочно-кишечного тракта и рака легких", - отметил Виктор Кузнецов.

Специалист отметил, что "Медицинский город" - одно из немногих учреждений в России, где широко применяются новейшие методики, которые соответствуют международному уровню. Он уверен, что обмен опытом с коллегами плодотворно влияет на качество диагностики и лечения в нашем регионе, поскольку у врачей появляется дополнительная возможность знакомиться с новыми технологиями и внедрять их в работу "Медицинского города".