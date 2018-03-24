В Тюменской области определили лучшего инспектора по делам несовершеннолетних

В Тюменской области определили лучшего инспектора ПДН. Фото 72.мвд.рф

16 человек приняли участие в конкурсе, определившем лучших инспекторов по делам несовершеннолетних Тюменской области.

Это сотрудники, которые добились наилучших результатов в служебной деятельности и стали лучшими в своих подразделениях. Специалисты прибыли в Тюмень, чтобы показать мастерство и профессиональные качества.

Сначала участники прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы. На решение тестов по огневой, служебной и медицинской дисциплин было определено 20 минут. Далее -тир, где инспекторы ПДН выполняли упражнения по снаряжению магазина пистолета Макарова и поражению мишени. В спортивном зале полицейские продемонстрировали инструкторам физическую подготовку и боевые приемы.

По итогам конкурса, который оценивала специальная квалификационная комиссия, третье место заняла Ольга Быкова - инспектор ПДН МО МВД России "Тобольский".

Второе место у инспектора ПДН МО МВД России по Казанскому району Сергея Корниенко.

Представлять Тюменскую область в Воронеже на всероссийских соревнованиях будет старший инспектор ПДН ОП № 1 УМВД по Тюмени Ольга Гололобова, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.