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В Минобороны России рассказали о новой разведывательной системе

15:17 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Минобороны России. Фото mil.ru

Работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы ведутся в Вооруженных силах России, она позволит более чем в два раза сократить время и увеличить точность поражения целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба. 

"Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия", — подчеркнул он.

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Теги: вооружение , Вооруженные силы , Минобороны

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