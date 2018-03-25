В России начались межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка

uvatregion.ru

Около 40 самолетов и более 120 вертолетов задействованы в масштабных межведомственных учениях по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка, которые сегодня начались в России. В них принимает участие авиация МЧС, Министерства обороны и Росгвардии.

Тушение лесных пожаров с использованием авиации — наиболее эффективный способ справиться с огнем и не допустить его распространения на жилые дома и социальные объекты. Во время весеннего паводка авиационная группировка позволяет провести мониторинг и оценить обстановку в зоне затопления.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, в пятницу 23 марта глава ведомства Владимир Пучков потребовал от подчиненных подготовить авиацию министерства для борьбы с лесными пожарами. На территории России МЧС совместно с другими министерствами, ведомствами и службами сформировало авиационную группировку, в состав которой вошли более 420 воздушных судов — свыше 170 самолетов и 245 вертолетов.