Подготовиться к ЕГЭ по истории поможет онлайн-консультация

фото министерства образования и науки РФ

Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен по истории, пройдет в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте" 27 марта с 16 до 17 часов.

Проведет онлайн-консультацию кандидат исторических наук, учитель истории высшей квалификационной категории, старший эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по истории по Москве, лауреат "Гранта правительства Москвы в сфере образования" 2014 года, соавтор учебников по истории России для 7-8 классов, учитель истории школы № 1518 Москвы Инга Амосова.

Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей трансляции. Среди тем консультации: какие нюансы учесть при написании исторического сочинения? На что обратить внимание при выполнении заданий, связанных с анализом исторического источника? Как правильно сформулировать аргументы в подтверждение и опровержение точки зрения историков в задании 24? Как работать с иллюстративным материалом?Добавим, мероприятие проводится в рамках цикла онлайн-консультаций, формат которых дает возможность получить рекомендации от опытных российских педагогов, как лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ по различным предметам, а также задать вопросы эксперту в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.