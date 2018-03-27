Театральные подмостки откроются в Центре русской культуры

Фото ИА "Тюменская линия"

Зрителей творческого смотра "Театральные подмостки" ждет увлекательное путешествие по самым ярким уголкам мира в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) 27 марта в 18 часов.

Гости встретятся с непокорной Северной и эмоциональной Южной Америкой, с неизведанной Австралией и яркой Африкой, с трогательной Европой и мудрой Азией, ну и конечно, с родной, любимой Россией.

В Международный день театра в концертном зале Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 11 часов начнется театрализованное представление, в котором примут участие самодеятельный театр "Пиноккио" и театральная студия "Карамельки". Юные артисты покажут гостям праздника свои театральные постановки.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. И. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 19 часов приглашает на комедию "Это Тюмень, детка!". "Тюмень – столица деревень!", - так насмешливо называли Тюмень в былые годы. Сколько шуток, небылиц и забавных анекдотов собрал журналист Игорь Емельянов. А театр "Ангажемент" с драматургом Валерием Шергиным и режиссером Александром Ваховым создали спектакль, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.