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Ишимские ребята планируют стать кадровыми военными

11:54 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Весенняя призывная кампания стартует 1 апреля. Около 150 молодых людей планируется призвать по Ишимскому округу. Это меньше, чем в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции сообщил военком военного комиссариата по г. Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам Владимир Лютов в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Он отметил, что весна в плане призыва менее комфортный период, чем осень. Потому что после школы ребята поступают в профессиональные учебные заведения. А также много тех, кто не проходит комиссию по состоянию здоровья.

По словам военкома, показатели здоровья призывников становятся ниже.

"Растут заболевания органов зрения, костно-мышечной системы и психические заболевания. Несмотря на то, что зрению и осанке уделяется пристальное внимание в школах с младших классов, проводится комплекс профилактических мероприятий, тем не менее на выходе мы получаем рост заболеваний. Это обусловлено неконтролируемым сидением за компьютером, менее подвижным образом жизни и пользованием гаджетами с мелким шрифтом", - подчеркнул Владимир Лютов.

Если призывник мечтал отслужить в армии, но отдать долг родине ему не позволяет болезнь, то у него есть шанс влиться в ряды Вооруженных сил после предоставленной отсрочки и излечения заболевания.

"Хочу обратиться к призывникам – отдайте свой долг Родине. В интересах молодого человека не откладывать срочную службу в армии на потом – после получения образования. Выпускник школы еще не обременен семьей, профессией, ему намного проще служить в окружении своих сверстников, чем молодому мужчине. Год пролетит быстро и принесет много пользы, ведь армия – это школа мужества, ответственности, закалки для юношей. Многое зависит и от правильной позиции родителей – не все готовы отпустить родное чадо в армию после школьной скамьи. Поэтому объясняем, если ваш сын годен – этим надо гордиться и стремиться, чтобы он отдал долг Отечеству и получил крепкий жизненный фундамент, пройдя службу в Вооруженных силах", - подчеркнул Владимир Лютов.

По его словам, отмечается рост желающих поступать в учебные заведения Министерства обороны. В этом году 32 юноши решили стать кадровыми военными.

Соб. инф.

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Теги: весенний призыв , военкомат , военная служба

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