На Ямале вновь открыли зимники

Открыт проезд по всем зимним автомобильным дорогам окружного значения на Ямале. Как сообщает дорожная дирекция округа, в связи с метелью расчисткой проезжей части сезонных трасс на зимниках заняты 32 единицы спецтехники.

На зимниках Салехард - Надым, Уренгой - Красноселькуп и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах округа) разрешено движение для всех видов автотранспорта массой до 30 тонн.

Зимняя автодорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале также открыта для проезда транспорта на участке Аксарка - Салемал - Панаевск открыт проезд для всех типов транспорта массой до 20 тонн, на участок Панаевск - Яр-Сале допускается только полноприводный транспорт массой до 20 тонн.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, поскольку это опасно для жизни. При движении по открытой зимней автодороге необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.

В поездку следует взять дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи, топлива, аптечку, инструменты, запасное колесо, трос и лопату. На КПП необходимо зарегистрироваться и сообщить дежурному номер автомобиля.

Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей. Пользователей просят сообщать о проблемных участках зимников и застрявших автомобилях дежурным на КПП.

Получить оперативную информацию о состоянии зимних автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация о состоянии ледовой переправы и зимников регионального значения, допустимом тоннаже и режиме работы размещена на интерактивной карте.

Телефоны КПП зимников:

Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале: 8-902-827-71-36 – КПП с. Аксарка;

8-951-984-37-86 – КПП с. Салемал; 8-951-984-37-87 – КПП с. Яр-Сале.

Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги: 8-902-827-73-82 – КПП г. Лабытнанги; 8-951-995-30-19 – КПП с. Мужи; 8-902-626-27-90 – КПП с. Азовы.

Салехард - Надым: 8-961-552-24-79 – КПП г. Салехард; 8-951-986-00-24 – КПП г. Надым.

Уренгой - Красноселькуп: 8-908-497-15-76 – КПП п. Уренгой; 8-349-322-25-38 – КПП с. Красноселькуп.