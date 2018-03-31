up

31.03.2018 суббота

USD 57,2649

EUR 70,5618

В Тюмени -4..-6 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Юных тюменцев научат основам безопасности в современном городе

18:01 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Тренинг "Один в городе". Фото группа "Один в городе" vk.com

Что делать ребенку, если его пытаются похитить? Как вести себя, если он потерялся? Что делать, если случилось ЧП, а родителей рядом нет? Такие вопросы становятся актуальными для современных детей и родителей.

Московский психолог-консультант Роберт Туйкин, который в прошлом возглавлял спасательные операции и являлся сотрудником "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского" считает, что важно не пугать детей. Лучше, если взрослые будут сами  знать правила и разъяснят их детям. Причем не в словесной форме, а отработав в игре.

"Я достаточно много пишу и читаю в интернете, отслеживаю общие тренды и в последнее время появилось много пугающих статей, а истории о пропажах детей стали публичными и регулярными. Меня это волнует, я понимаю, что пугать детей бессмысленно, потому что если они окажутся в какой-то сложной ситуации, важно, чтобы они были не запуганы, а знали что делать", - отмечает психолог.

4 апреля московский специалист проведет в Тюмени бесплатную встречу для родителей и педагогов, посвященную вопросам безопасности детей в современном городе, а также проблемам детско-родительских отношений. Встреча начнется в 18 часов, место проведения мероприятия уточняется. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

"На семинаре Роберт Туйкин расскажет о своей деятельности в области детско-родительских отношений и поделится авторскими наработками. Мы узнаем, для чего современным детям необходимо учиться базовым навыкам "повседневного выживания", почему бессмысленно избегать "опасных" ситуаций и почему картинки и плакаты про безопасность не работают", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" организатор мероприятия, куратор общественной организации "Родительская поддержка" Ирина Никулина.  

Продолжением темы станет двухдневный тренинг "Один в городе" для детей в возрасте от 7 до 12 лет, который состоится 5 и 6 апреля. В первый день ребята узнают о том, что делать в опасной ситуации,  как позвать на помощь, как правильно вызвать спасателей, как безопасно гулять одному и что делать, если потерялся, как действовать при пожаре. Приоритетом второго дня станет отработка практических навыков: помощь человеку без сознания, что делать, если подавился, какую помощь оказать при кровотечении, ожогах, обморожении, ушибах, переломах, отравлении.

"Поскольку это дети и это игра, несмотря на легкий способ подачи, без запугивания, этому придется необходимая серьезность и глубина. Мы провели уже провели не один тренинг и я вижу, как на ребятах это отражается, как они себя ведут и позиционируют", - добавил Роберт Туйкин.  

﻿
Тренинг "Один в городе". Фото группа "Один в городе" vk.com
1 /

7 и 8 апреля желающие также смогут поучаствовать в философской тренинговой игре "Отражение". Мероприятие рассчитано на ребят в возрасте 7-14 лет.

Дополнительную информацию о встречах и тренингах с участием Роберта Туйкина, а также форму для регистрации можно найти на официальной странице группы "Родительская поддержка" в социальной сети "ВКонтакте". Зарегистрироваться и узнать подробности можно и по телефону: 8-908-869-41-47.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: безопасность , дети , детская безопасность , родители , тренинг

Последние новости

18:01 Юных тюменцев научат основам безопасности в современном городе Фото
18:00 1 апреля - события дня
17:51 Снижение зависимости отечественного АПК от импортных семян обсудили в Москве
17:18 Ялуторовских дошкольников познакомили с Великой Отечественной войной
16:47 Юные инспекторы Тобольска отпраздновали юбилей
16:25 Максим Фадеев посвятил песню "Ангелы" жертвам пожара в Кемерово
16:01 Демьянское нефтяное месторождение - в числе крупнейших открытий
15:36 Студенты пересчитали кустарники на Доме Обороны
15:05 WhatsApp тестирует функцию изменения номеров
14:48 Тюменские юниоры вошли в топ-10 Союза биатлонистов России
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти

Владимир Якушев: картельные сговоры наносят серьезный ущерб экономике

В регионе помогают малому бизнесу вывести товары на зарубежные рынки

Политика

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты поддержали закон о земельной амнистии

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Экономика

Снижение зависимости отечественного АПК от импортных семян обсудили в Москве

Демьянское нефтяное месторождение - в числе крупнейших открытий

"Цифровая экономика" страны получила финасирование

Общество

Юных тюменцев научат основам безопасности в современном городе

1 апреля - события дня

Ялуторовских дошкольников познакомили с Великой Отечественной войной

Спорт

Развитие массового спорта в Тюменской области отмечено на высоком уровне

Уральские лыжники старше шестидесяти лет проложили маршрут через Чукотку

Танцевальные пары встретятся на чемпионате и первенстве УФО в Тюмени

Происшествия

Тюменец незаконно вырубил сосны

Тюменка прописала в своей квартире более сотни мигрантов

В Аромашево работники автотранспортного предприятия получили зарплату после вмешательства прокуратуры
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+