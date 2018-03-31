Юных тюменцев научат основам безопасности в современном городе

Тренинг "Один в городе". Фото группа "Один в городе" vk.com

Что делать ребенку, если его пытаются похитить? Как вести себя, если он потерялся? Что делать, если случилось ЧП, а родителей рядом нет? Такие вопросы становятся актуальными для современных детей и родителей.

Московский психолог-консультант Роберт Туйкин, который в прошлом возглавлял спасательные операции и являлся сотрудником "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского" считает, что важно не пугать детей. Лучше, если взрослые будут сами знать правила и разъяснят их детям. Причем не в словесной форме, а отработав в игре.

"Я достаточно много пишу и читаю в интернете, отслеживаю общие тренды и в последнее время появилось много пугающих статей, а истории о пропажах детей стали публичными и регулярными. Меня это волнует, я понимаю, что пугать детей бессмысленно, потому что если они окажутся в какой-то сложной ситуации, важно, чтобы они были не запуганы, а знали что делать", - отмечает психолог.

4 апреля московский специалист проведет в Тюмени бесплатную встречу для родителей и педагогов, посвященную вопросам безопасности детей в современном городе, а также проблемам детско-родительских отношений. Встреча начнется в 18 часов, место проведения мероприятия уточняется. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

"На семинаре Роберт Туйкин расскажет о своей деятельности в области детско-родительских отношений и поделится авторскими наработками. Мы узнаем, для чего современным детям необходимо учиться базовым навыкам "повседневного выживания", почему бессмысленно избегать "опасных" ситуаций и почему картинки и плакаты про безопасность не работают", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" организатор мероприятия, куратор общественной организации "Родительская поддержка" Ирина Никулина.

Продолжением темы станет двухдневный тренинг "Один в городе" для детей в возрасте от 7 до 12 лет, который состоится 5 и 6 апреля. В первый день ребята узнают о том, что делать в опасной ситуации, как позвать на помощь, как правильно вызвать спасателей, как безопасно гулять одному и что делать, если потерялся, как действовать при пожаре. Приоритетом второго дня станет отработка практических навыков: помощь человеку без сознания, что делать, если подавился, какую помощь оказать при кровотечении, ожогах, обморожении, ушибах, переломах, отравлении.

"Поскольку это дети и это игра, несмотря на легкий способ подачи, без запугивания, этому придется необходимая серьезность и глубина. Мы провели уже провели не один тренинг и я вижу, как на ребятах это отражается, как они себя ведут и позиционируют", - добавил Роберт Туйкин.

﻿ Тренинг "Один в городе". Фото группа "Один в городе" vk.com 1 /

7 и 8 апреля желающие также смогут поучаствовать в философской тренинговой игре "Отражение". Мероприятие рассчитано на ребят в возрасте 7-14 лет.

Дополнительную информацию о встречах и тренингах с участием Роберта Туйкина, а также форму для регистрации можно найти на официальной странице группы "Родительская поддержка" в социальной сети "ВКонтакте". Зарегистрироваться и узнать подробности можно и по телефону: 8-908-869-41-47.

Любовь Голышева