Тюменцам расскажут о занимательной палеонтологии

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Цикл лекций "Занимательная палеонтология" начнется в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) с 27 марта в 18 часов.

Лекции проведет профессиональный натуралист и путешественник, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы, член совета регионального Российского географического общества Павел Ситников.

27 марта тема лекции "Животные прошлого"; 3 апреля - "Необычные динозавры"; 17 апреля - "Палеонтологические музеи мира"; 24 апреля - "Палеонтология в Западной Сибири" и 29 мая лекция будет посвящена теме "Палеонтологические туры".

Стоимость билета - 50 рублей, сообщает пресс-служба музея.