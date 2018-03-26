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Солист Большого театра России Василий Ладюк сделал тюменцам комплимент

14:16 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Василий Ладюк и Владимир Спиваков/фото Тюменское концертно-театральное объединение

Творческий союз с Национальным филармоническим оркестром доставляет мне большое удовольствие. Мы стараемся, чтобы зритель ушел с хорошими эмоциями, в приподнятом настроении. Об этом заявил во время пресс-конференции в тюменской филармонии солист Большого театра России Василий Ладюк.

"Мы получаем удовольствие от совместного музицирования с Владимиром Спиваковым. Надеюсь, что этот концерт станет настоящим подарком к приходу весны", - добавил обладатель лирического баритона. 

По словам дирижера Владимира Спивакова, программа первого дня фестиваля создавалась из предпочтений солиста. Василий Ладюк решил исполнить итальянскую классику. И, как стало понятно в ходе концерта, не зря. Тюменский зритель приветствовал артистов стоя продолжительными аплодисментами. Зрителей по-настоящему заворожило блистательное исполнение арии Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини и арий из опер "Фаворитка" Гаэтано Доницетти, "Аттила" и "Травиата"Джузеппе Верди, арии из оперы "Норма" Винченцо Беллини. 

Дважды солисту и дирижеру приходилось выходить на поклон, зрители не хотели отпускать музыкантов. Поэтому второе отделение дополнило блистательное исполнение неаполитанской композиции "Dicitencello voie" ("Скажите вы ей"), более знакомое российскому слушателю как "Скажите, девушки, подружке вашей" в переводе Михаила Улицкого. Это стало настоящим комплиментом благодарному тюменскому слушателю от солиста Василия Ладюка и Национального филармонического оркестра.

Владимир Спиваков/фото Тюменское концертно-театральное объединение

И таких музыкальных подарков впереди еще много, отметил Владимир Спиваков. "26 марта будет вечер Шостаковича. Замечательный мальчик будет играть концерт Шостаковича - Тимофей Владимиров, он получил премию на конкурсе Крайнева", - рассказал дирижер.

27 марта, в третий день фестиваля "Владимир Спиваков приглашает...", слушатели услышат Чайковского, Прокофьева, Гершвина. Фрагменты из произведений, увертюры, сюиты прозвучат в исполнении Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова и солиста-трубача Вадима Эйленкрига. 

Приезд оркестра, обладателя грантов правительства РФ, президента страны привлек внимание всех от мала до велика. Все билеты в кассе филармонии были раскуплены заранее.

Семья Копыловых/фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская семья Копыловых не осталась в стороне от грандиозного праздника музыки.  "Фамилия Спивакова давно на слуху, много наслышаны. По телевизору оркестр слушать не надо, решили живьем послушать. И дочь приобщить к высокому искусству", - сказал глава семьи Александр. Важность классической музыки в жизни детей подчеркнула его супруга Татьяна.  "Музыка развивает наши чувства, эмоции, через музыку вместе с героями мы можем сопереживать. Я знаю свою дочь, она хоть и слушает современную музыку, но прийти на Спивакова для нее тоже было важно. Потому что это такая редкость для нас - услышать настоящую музыку  и такое счастье", - добавила она.  

Анжела Лебедева

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Теги: Владимир Спиваков , Севильский цирюльник , фестиваль

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