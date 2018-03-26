В Тюменскую область доставили останки найденных поисковиками солдат

Торжественная церемония передачи останков трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла на площади Памяти в Тюмени. В рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" останки доставили в Тюменскую область для перезахоронения на родине.

Дорога домой завершилась для троих солдат Победы из Ишима, Заводоуковска и Богандинского, которые ранее считались убитыми или пропавшими без вести. Это Бугаев Пантелеймон Гаврилович, 1912 г. р., уроженец Ишимского района Омской (ныне Тюменской) области. Останки были подняты в ходе экспедиции в районе деревни Нагаткино Старорусского района Новгородской области и переданы поисковым отрядом "Высота".

Иконников Иван Федорович, 1903 г. р., уроженец д. Сокольники Новозаимского района Омской области (ныне Заводоуковск Тюменской области). По данным ОБД "Мемориал" числился пропавшим без вести с октября 1943 года. Останки бойца обнаружили и подняли бойцы поискового отряда "Богатырь" осенью 2017 года в районе п. Синявино Ленинградской области.

Ефимов Александр Андреевич, 1910 г. р., уроженец Богандинского Тюменского района. Числился убитым в 1942 году. Останки солдата обнаружили и подняли бойцы поискового отряда "Каскад" в урочище Горки Темкинского района Смоленской области.

"Были случаи, когда родственников павших воинов находили буквально через два часа после поднятия останков, - рассказал руководитель областного поискового центра Артур Ольховский. – По телефону или через социальные сети. В одном случае мы подняли солдата из Оренбургской области. Набрали отряд из Оренбурга, они связываются с главой района, потому что он однофамилец красноармейца, а он оказался внуком найденного солдата. То есть, родственников нашли буквально за пару часов". Но не всегда, по словам Артура Ольховского, все проходит так легко – зачастую родственники меняют место жительства, фамилии, следы их теряются.

"Ни один историк сегодня не скажет, сколько еще красноармейцев остаются на полях сражений, - добавил Ольховский. – И в тех местах, где мы ведем поиски, они тоже лежат, причем не в захоронениях, а прямо на месте боя. За время работы мы подняли дивизию, восстановили данные на батальон, а вернули домой, в Тюменскую область, примерно взвод".

Отметим, что Всероссийский проект "Дорога домой" - это инициатива Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, поддержанная тремя крупными музеями военной истории России: музеем "Битва за Ленинград" (г. Всеволожск), "Музеем техники Вадима Задорожного" ( Москва) и музеем военной техники "Боевая слава Урала" (г. Верхняя Пышма).

В ходе проекта останки 41 солдата и офицера доставили в города России, Украины, Латвии и Литвы. В Тюменскую область останки солдат в рамках проекта "Дорога домой" были доставлены впервые.

Николай Ступников