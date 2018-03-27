Тюменцев научат руководить научно-технологическими проектами

Тюменцев научат руководить научно-технологическими проектами. Фото sk.ru

Пройти четырехдневную практико-ориентированную интенсивную программу смогут будущие лидеры научно-технологических проектов в школе "Навигатор инноватора". Обучение организуют Фонд "Сколково", Открытый университет Сколково совместно с тюменским технопарком. Заявки на участие принимают до 9 апреля 2018 года.

"Основная задача программы – сформировать интерес молодежи к технологическому предпринимательству. Мероприятие будет полезно не только тем, кто уже реализует свой проект, но и тем, у кого есть желание в будущем стать лидером или участником инновационного проекта", - отметил исполнительный директор тюменского технопарка Александр Сакевич.

"Навигатор инноватора" пройдет с 17 по 20 апреля на площадке тюменского технопарка. К участию приглашают студентов, молодых ученых, реализующих и мечтающие создавать собственные инновационные проекты.

Участие в мероприятии бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте Открытого университета Сколково.

Регистрация продлится до 9 апреля, список участников мероприятия станет известен 10 апреля.

"За четыре дня при поддержке квалифицированных экспертов и менторов участники пройдут основные стадии развития стартапа: разработка продукта, определение рынка и потребителей, защита интеллектуальной собственности, упаковка и презентация проекта", - отметила куратор региональных образовательных программ Открытого университета Сколково Наталья Герасимова.

Первую совместную школу "Навигатор инноватора" Открытый университет Сколково, Фонд "Сколково" и Фонд содействия инновациям провели зимой 2017 года. В ней приняли участие более 100 финалистов и победителей программы "УМНИК" – участников научно-технологических проектов. Весной 2017 года школа стала проводиться уже за пределами Инновационного центра "Сколково". В этом году новый сезон школ был открыт в Калининграде на площадке местного технопарка "Фабрика", сообщает пресс-служба тюменского технопарка.