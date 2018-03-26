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На тобольском вокзале начали строить крытый надземный переход

16:27 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото admtyumen.ru

Работы по возведению современного надземного перехода начались на железнодорожном вокзале станции Тобольск Свердловской железной дороги.

Будущий конкорс спроектирован с учетом потребностей маломобильных групп населения и будет оборудован двумя лифтами. Пассажиры смогут прямо из здания вокзала пройти по крытому переходу к пассажирским платформам.

В настоящее время строители подготовили площадки под опоры, установили сваи, провели испытания на нагрузки, готовятся к установке пролетных конструкций. При строительстве перехода планируется использовать самые современные отделочные материалы, энергосберегающее и светодиодное оборудование. Основные работы планируется завершить во втором полугодии 2018 года.

Одновременно со строительством перехода на вокзале Тобольска ведется реконструкция платформенного хозяйства. Существующую береговую пассажирскую платформу планируется удлинить, а на месте, где сейчас проходит третий путь, построят высокую островную платформу, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Станция Тобольск не только имеет важное значение для перевозки нефтехимической продукции предприятий региона и вывоза растущего объема грузов с севера УФО, но и обеспечивает реализацию туристического потенциала города.

В 2013–2017 годах в рамках реконструкции станции  специалисты обновили путевое хозяйство, системы автоматики, телемеханики, связи и энергоснабжения. Большое внимание уделили модернизации пассажирской инфраструктуры, вокзального комплекса.

В здании обновили системы жизнеобеспечения, установили современное оборудование, провели ремонт кровли, санитарных комнат. Вокзальный комплекс оснастили информационно-справочными и переговорными устройствами, удобной навигацией.

Экстерьеру вокзала тоже придали современный облик. Здесь заменили окна и витражи, утеплили и обшили стены композитными панелями, смонтировали архитектурную подсветку, на фасаде появился витраж с гербом города.

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Теги: вокзал , реконструкция , Свердловская железная дорога , Тобольск

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