Тюменские гвардейцы будут следить за правопорядком в дни ЧМ в Волгограде

Евгений Симаков. Фото ИА "Тюменская линия"

Специалисты отрядов особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области будут обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

"Наш личный состав будет задействован в рамках общероссийских мероприятий на территории других субъектов, где будут проводиться футбольные матчи, - пояснил он. - Конкретно – это Волгоград. Наши отряды будут располагаться в пункте временной дислокации в качестве резерва на случай осложнения обстановки в местах проведения спортивных мероприятий".

Евгений Симаков отметил, что у тюменских специалистов есть уже определенный опыт по сопровождению крупнейших спортивных мероприятий. "В Тюмени завершился этап Кубка мира по биатлону. Наш авиационный отряд специального назначения отслеживал ситуацию на дорогах, ведущих к биатлонному центру", - пояснил он.

21-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, впервые будет проведен в России. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Борис Олейник