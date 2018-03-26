up

26.03.2018 понедельник

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени 0..-2 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские гвардейцы будут следить за правопорядком в дни ЧМ в Волгограде

16:05 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Евгений Симаков. Фото ИА "Тюменская линия"

Специалисты отрядов особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области будут обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

"Наш личный состав будет задействован в рамках общероссийских мероприятий на территории других субъектов, где будут проводиться футбольные матчи, - пояснил он. - Конкретно – это Волгоград. Наши отряды будут располагаться в пункте временной дислокации в качестве резерва на случай осложнения обстановки в местах проведения спортивных мероприятий".

Евгений Симаков отметил, что у тюменских специалистов есть уже определенный опыт по сопровождению крупнейших спортивных мероприятий. "В Тюмени завершился этап Кубка мира по биатлону. Наш авиационный отряд специального назначения отслеживал ситуацию на дорогах, ведущих к биатлонному центру", - пояснил он.

21-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, впервые будет проведен в России. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: безопасность , Волгоград , Евгений Симаков , Росгвардия , чемпионат мира по футболу

Последние новости

16:16 Из тюменского парка "Россия - моя история" можно будет попасть в Президентскую библиотеку
16:05 Тюменские гвардейцы будут следить за правопорядком в дни ЧМ в Волгограде
15:54 На фестивале "Славянский базар" пели песни, водили хороводы и закликали весну
15:43 Гигантскую яичницу приготовят на казачьем гулянии в Ялуторовске Фото
15:32 В регионах много талантливых детей, считает дирижер Владимир Спиваков
15:21 Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы
15:10 В Сургуте москвич пытался убить бывшую жену и ее сожителя
15:00 Именины Домового отметят в Ялуторовском остроге
14:49 В Тюменскую область доставили останки найденных поисковиками солдат Фото
14:38 Прощай, оружие. Тюменцы стали меньше покупать травматику
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование

В Сладковские озера выпустили муксуна

Общество

Из тюменского парка "Россия - моя история" можно будет попасть в Президентскую библиотеку

Тюменские гвардейцы будут следить за правопорядком в дни ЧМ в Волгограде

На фестивале "Славянский базар" пели песни, водили хороводы и закликали весну

Спорт

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Женский масс-старт завершает тюменский этап Кубка мира по биатлону

Происшествия

В Сургуте москвич пытался убить бывшую жену и ее сожителя

В Тюмени директор мебельной фирмы не платил зарплату дизайнеру

Тюменцу грозит пять лет за кражу телефона у школьника
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+