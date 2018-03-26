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Городской фестиваль "Жара" меняет площадку

17:21 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы фестиваля "Жара" в социальной сети "ВКонтакте""

Открытый фестиваль для всех жителей Тюмени "Жара" в 2018 году пройдет на набережной Туры. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Напомним, что в 2017 году фестиваль проходил в Гилевской роще, тогда его посетили около 20 тыс. человек.

Гостей "Жары" 19 и 20 мая ждут 10 разнонаправленных площадок: "Улица ремесел", "Выставка недвижимости", "Школа бизнеса" и "Ярмарка инвестиций", "Туризм", зона пикника и отдыха, фудкорт и детская площадка. По задумке организаторов, аудитория в этом году вырастет до 50 тыс. человек.

Желающим стать партнером фестиваля, заявить о себе или поддержать проект нужно заполнить анкету.

Дарья Казакова

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Теги: набережная Туры , фестиваль

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