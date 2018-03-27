Финал конкурса "ВЗДумай" примет Тюмень

фото ФабЛаб ТюмГУ

Финал конкурса "ВЗДумай" по 3D-моделированию и 3D-печати начнется на базе Тюменского госуниверситета (ул. Ленина, 25) 31 марта в 10 часов.

Как сообщают организаторы, традиционно в конкурсе принимают участие школьники, студенты, преподаватели и люди всех возрастов, увлеченные 3D-технологиями. Номинации конкурса: "Медицина", "Строительство", "Декор", "Инженерия", "Робототехника", "Мода", "Искусство", "Игрушки".

В 2017 году более 80 человек из 20 городов России презентовали на конкурсе свои работы. В 2018 году география проекта существенно расширилась, поступило 142 заявки из более 50 городов: Кумертау, Нягани, Челябинска, Ульяновска, Перми, Краснодара, Кургана, Казани, Астрахани, Тобольска, Заводоуковска, Миаса, Волжского, Оренбурга, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Советского, Вологды, Нягани, Воронежа. Промежуточные итоги подведены, определены финалисты.

Участники из других городов, которые не смогут приехать на финал в Тюмень, смогут защитить свой проект на skype-встрече с экспертами 30 марта. А 31 марта свои работы на суд жюри представят все остальные участники. Победитель получит главный приз - 3D-принтер.

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