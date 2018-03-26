Наблюдать за Северным сиянием туристам предлагают в передвижном отеле

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Передвижной отель на санях появился в Финляндии. Его предназначение – предоставить возможность туристам приобщиться к богатой необычными явлениями северной природе.

Наблюдать за северным сиянием теперь можно не выходя из помещения, остановившись в новом отеле. Каждый номер представляет собой конструкцию размером 4,5 на 2,5 м со стеклянной крышей. Все сооружение можно передвигать при помощи снегохода. Внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет. Новая необычная гостиница позволяет постояльцам любоваться северным сиянием, не вставая с кровати. В распоряжении туристов имеются также лыжи и снаряжение для небольших путешествий вокруг приюта. Кроме того, гостиница может перемещаться по финской тундре, выбирая наиболее впечатляющие места.

В общей сложности у новой гостиницы пока только три номера, которые в настоящее время расположены на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля, сообщает ИА "Метеовести".