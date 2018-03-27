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В Тюмени парковка на улице Герцена станет платной со 2 апреля

10:05 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото probok.net

На автомобильной парковке на ул. Герцена (нечетная сторона от ул. Дзержинского до ул. Челюскинцев) в Тюмени вводится платный режим 2 апреля. 

"Парковка на 95 процентов готова к тому, чтобы работать на платной основе. Здесь появился паркомат, работающий на солнечных батареях, а в скором времени появятся информационные щиты и растяжка, предупреждающая водителей о том, что за стоянку здесь более 15 минут нужно будет заплатить", - рассказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник. 

Стоимость и способы оплаты, правила пользования и прочие условия на новой платной стоянке будут теми же, как и на расположенной рядом (на участке ул. Герцена от ул. Первомайской до ул. Дзержинского): первые 15 минут бесплатно, затем нужно оплатить парковочную сессию, выбирая, на какое время оставить машину на парковке. Контроль по-прежнему будет вестись с помощью фото- и видеофиксации припаркованных автомобилей с интервалом в 15 минут.

"Эта парковка рассчитана на 34 места. 10 процентов из них, как положено по закону, предназначено для маломобильных групп граждан. Для удобства тюменцев также действует мобильное приложение. Это очень удобно, потому что, не выходя из машины во время ветреной погоды, снега, дождя, можно спокойно оплатить парковку. При пользовании мобильным приложением, в случае, если вы выехали с парковки раньше, оставшиеся деньги можно вернуть себе на счет", – добавил  Алексей Санник. 

Напомним, что придорожная парковка на ул. Герцена (от ул. Первомайской до ул. Дзержинского) рассчитана на 28 мест, на ул. Ленина – на 182 места.

Стоимость парковки с 7 до 19 часов по будням составит 30 рублей в час. С 19 до 7 часов в будни, а также круглосуточно по выходным и праздничным дням пользоваться парковками можно бесплатно. Для того чтобы обеспечить приезжающих в центр города в течение дня автомобилистов свободными парковочными местами, разрабатывается проект расширения зоны единого парковочного пространства минимум до 2,5 тыс. автомобилемест. Это будет способствовать решению проблемы стихийной парковки на улицах Тюмени, что, в свою очередь, повысит пропускную способность дорог и безопасность дорожного движения.

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Теги: Алексей Санник , платная парковка , Тюменьгортранс , улица Герцена

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