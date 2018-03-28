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Тюменцев приглашают в фотозону

08:07 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото организаторов фестиваля "Фотозона72"

Фестиваль "Фотозона72" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 8 апреля с 11 до 18 часов.  

Как сообщают организаторы, главным событием фестиваля станут мастер-классы от лучших спикеров города; единая площадка тюменских представителей фотоиндустрии; а также прекрасная возможность в одном месте сделать интересные фотографии на различных фотозонах.

Фестиваль "Фотозона72" — это не просто веселый день и праздник для всей семьи. Для многих он станет стартом к сотрудничеству и дальнейшей работе при организации праздника или важного семейного события (свадьба, день рождение, выпускной, вечеринка, презентация и т.д.). 

Участников фестиваля ждут розыгрыши ценных призов от партнеров проекта и развлекательная программа. На фестивале можно будет получить фотомагниты, выставив свои фотографии в Инстаграмм по хэштегу #фотозона72 (в режиме онлайн). Вход свободный.

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Теги: тюменский технопарк , фотозона

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