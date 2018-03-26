Тюменские школьники сразятся на всероссийском шахматном турнире в Сочи

Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

58 школьных команд из 24 муниципальных образований Тюменской области сошлись в шахматном первенстве "Белая ладья", которое проходило в тюменском технопарке.

Открыл соревнования руководитель общественного совета партийного проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" в Тюменской области Андрей Артюхов. По его словам, в 2017 году на приобретение шахматного инвентаря в образовательные учреждения региона фракция "Единой России" Тюменской областной думы выделила 1,3 млн рублей. В 2018 году 500 тыс. рублей будет выделено из депутатских фондов единороссов.

"В последние годы шахматное движение активизировалось как на уровне Тюменской области, так и по всей стране. Тюменская область в этом отношении опережает многие другие регионы: как дисциплина шахматы преподаются в 386 школах и детских садах. За несколько лет в рамках проекта для многих образовательных учреждений региона был приобретен шахматный инвентарь", - отметил Андрей Артюхов.

Одними из главных направлений проекта являются проведение мастер-классов, сеансов одновременной игры, встреч с ведущими гроссмейстерами и мастерами. Эти мероприятия имеют не только социальный, но и воспитательный характер, способствуют повышению спортивного мастерства. В Тюменскую область регулярно приезжает координатор партпроекта "Шахматы в школы и детские сады" в УФО, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

С каждым годом растет массовость городских и областных соревнований клуба "Белая Ладья", школьных шахматных клубов, областной спартакиады школьников. В Тюменской области число занимающихся шахматами достигло 11 тыс. 800 человек. Председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров, приветствуя участников турнира, рассказал о реализации нового социального проекта "Золотое шахматное кольцо России". Он будет объединять несколько шахматных направлений, адресованных детям, многодетным семьям, осужденным, призывникам, ветеранам и инвалидам, и охватит все регионы страны.

По итогам турнира определили победителя, который представит Тюменскую область в финальных всероссийских соревнованиях в Сочи 1-9 июня. Это команда школы № 88 (Равиль Нугманов, Иван Дорохин, Сергей Зиновьев, Полина Галимова). Ребята набрали 13,5 очков из 20 возможных.

Второе место с 13 очками у физико-математической школы Тюмени (Демьян Новиков, Никита Борисенко, Анастасия Сидорова, Алиса Гранкина). Третье место заняла гимназия № 16 Тюмени (Михаил Неезжалый, Татьяна Абрамова, Глеб Скорняков, Алиса Прокопчук) с 12 очками. Победу в первой лиге одержала Шороховская школа (Олег Толстых, Сергей Гецман, Виталий Караульных, Евгения Седова). Второе место завоевала Ярковская школа №1 (Константин Максимов, Адель Тульметов, Гафият Тульметов, Милана Никулина). Третье место у Ярковской школы № 2 (Глеб Паничкин, Эмиль Хасанов, Матвей Максимов, Ксения Голякова), сообщают в пресс-службе ТРО партии "Единая Россия".

Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Соб.инф.