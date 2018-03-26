Подснежники в Приморье распустились с двухнедельным запозданием

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Первые адонисы амурские распустились в национальном парке "Земля леопарда" примерно на две недели позже обычных сроков цветения. Причиной тому стала затянувшаяся зима и весенние снегопады.

По наблюдениям специалистов, цветение адонисов в 2018 году началось позже обычных сроков. Как правило, первые подснежники появляются в Приморье уже в преддверие 8 Марта. Единичные ярко-желтые цветы встречаются чаще у корней деревьев – здесь они укрываются от ветра и греются в тепле солнца, которое "собирает" темная кора. Увидеть адонис – удача. Через 2-3 недели цветение перейдет в полную силу, и встретить первые весенние "солнышки" в приморских лесах можно будет почти повсеместно.

"Адонисы – уникальные растения, которые особо терпеливо относятся к отрицательным температурам, - рассказывает заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" Евгения Бисикалова. – Строение их корневой системы, листьев и соцветия таковы, чтобы удерживать испарение влаги. К примеру, у адониса необычная листовая пластинка тонкой вытянутой формы, весь побег покрыт опушением, а ярко-желтые соцветия днем аккумулируют солнечное тепло, закрываясь на ночь. Все это – природное приспособление, позволяющее вырасти и распуститься раньше остальных растений".

Добавим, название адонис получил от героя древнегреческого мифа, в которого была влюблена богиня красоты Афродита. Прекрасного юношу по имени Адонис убили на охоте. Богиня оплакивала любимого, и на орошенном слезами месте гибели юноши вырос нежный цветок с его именем. Не смея отказать Афродите, Зевс повелел возвращаться Адонису каждую весну. И вместе с его возвращением на земле начинает цвести одноименный цветок. Так и в Приморье адонисы возвещают приход весны. Природа начинает пробуждаться от зимнего сна. Помимо подснежников, на "Земле леопарда" уже распустилась верба, в воздухе появились первые насекомые для их опыления, а небо украсили перелетные птицы, возвращающиеся сюда для создания семей, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".