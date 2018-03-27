up

27.03.2018 вторник

USD 57,0039

EUR 70,5708

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев приглашают на самое хищное шоу

17:10 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
sun9-8.userapi.com

Тюменские зрители уже успели оценить новый цирковой проект "Самое хищное шоу страны: Легенда цирка" под руководством обладателя приза международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреата международной цирковой премии "Мастер", обладателя всех высших наград на всемирном фестивале "Идол" Виталия Смолянца.

Гастроли цирка в Тюмени продлятся до 15 апреля. В рамках цирковой программы представлены акробатические трюки, воздушные гимнасты, а также необычные аттракционы с очаровательными животными, среди которых павианы, обезьяны, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки. По окончании выступления зал аплодирует стоя.

"Я в восторге! Гимнасты, акробаты, все очень понравилось и, конечно же сам Виталий Смолянец! Артист является единственным в России укротителем львиного прайда, это просто человек легенда! После страшной аварии он лишился обеих ног, но благодаря своей силе духа и поддержке близких он снова "в строю". Такими людьми невозможно не восхищаться!" - пишут отзывы в социальных сетях тюменцы, посетившие грандиозное шоу.

Ближайшие представления состоятся 30 марта в 18 часов, 31 марта в 12 и 16 часов, 1 апреля в 12 и 16 часов. Приобрести билеты можно в кассе цирка, либо на сайте . Узнать больше о программе представления "Самое хищное шоу страны: Легенда цирка" можно в группе ВКонтакте. Подробности по телефону 8 (3452) 46-16-11.

В дни школьных каникул шоу "Легенда цирка" приглашает всех желающих на открытую репетицию, во время которой можно познакомиться с артистами, задать им интересующие вопросы и увидеть, как проходит подготовка нового состава львиц для участия в шоу.

Репетиции состоятся 29 марта в 13 часов и 30 марта в 12 часов. Вход свободный. Для всех гостей репетиции организаторы подготовили специальный подарок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: культура , цирк

Последние новости

18:16 Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово Фото
18:05 Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста
17:54 28 марта - события дня
17:43 Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени
17:32 Всероссийская социальная кампания "Повод для обгона" стартовала в Тюменской области Фото
17:21 Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной
17:10 Тюменцев приглашают на самое хищное шоу
17:00 Оформить багаж в поезда дальнего следования можно через Интернет
16:49 В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах
16:38 Основная часть мигрантов трудится на строительных площадках Тобольска
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной

Объявлен прием заявок на битву стартапов

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Общество

Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерово

Многодетные семьи выступают за использование маткапитала на ремонт жилья и сокращение пенсионного возраста

28 марта - события дня

Спорт

Олимпийская чемпионка по гандболу проведет мастер-класс в Тюмени

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Происшествия

В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах

В Сладковском районе мигрантам вынесли приговор за незаконное пересечение границы

В Тюмени расследуют убийство пожилой женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+