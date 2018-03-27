Тюменцев приглашают на самое хищное шоу

sun9-8.userapi.com

Тюменские зрители уже успели оценить новый цирковой проект "Самое хищное шоу страны: Легенда цирка" под руководством обладателя приза международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреата международной цирковой премии "Мастер", обладателя всех высших наград на всемирном фестивале "Идол" Виталия Смолянца.

Гастроли цирка в Тюмени продлятся до 15 апреля. В рамках цирковой программы представлены акробатические трюки, воздушные гимнасты, а также необычные аттракционы с очаровательными животными, среди которых павианы, обезьяны, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки. По окончании выступления зал аплодирует стоя.

"Я в восторге! Гимнасты, акробаты, все очень понравилось и, конечно же сам Виталий Смолянец! Артист является единственным в России укротителем львиного прайда, это просто человек легенда! После страшной аварии он лишился обеих ног, но благодаря своей силе духа и поддержке близких он снова "в строю". Такими людьми невозможно не восхищаться!" - пишут отзывы в социальных сетях тюменцы, посетившие грандиозное шоу.

Ближайшие представления состоятся 30 марта в 18 часов, 31 марта в 12 и 16 часов, 1 апреля в 12 и 16 часов. Приобрести билеты можно в кассе цирка, либо на сайте . Узнать больше о программе представления "Самое хищное шоу страны: Легенда цирка" можно в группе ВКонтакте. Подробности по телефону 8 (3452) 46-16-11.

В дни школьных каникул шоу "Легенда цирка" приглашает всех желающих на открытую репетицию, во время которой можно познакомиться с артистами, задать им интересующие вопросы и увидеть, как проходит подготовка нового состава львиц для участия в шоу.

Репетиции состоятся 29 марта в 13 часов и 30 марта в 12 часов. Вход свободный. Для всех гостей репетиции организаторы подготовили специальный подарок.