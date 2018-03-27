Неделя детской книги в библиотеке Викуловского района началась с приключений

Неделя детской книги. Фото https://vikulovo.admtyumen.ru/

Неделя детской книги открылась в Викуловской детской районной библиотеке. Девчонки и мальчишки собрались в читальном зале для участия в праздничной программе "Приключения в сказочном королевстве".

Поздравив детей с началом каникул, хозяйка мероприятия - Королева книг - рассказала ребятам историю появления этого замечательного праздника. Неделе детской книги в 2018 году исполняется 75 лет. В честь юбилея в гости к ребятам пришли герои детских книг: домовенок Кузя, Карлсон, Баба-яга, Золушка и многие другие. Литературные персонажи приготовили для ребят занимательные викторины, интересные задания и литературные игры. Море позитивных эмоций, шуток и смеха сопровождали детей во время праздника.

По окончании мероприятия ребята смогли принять участие в акции "Книга-сюрприз". Работники библиотеки предложили юным читателям книги в праздничной упаковке. Название книги и автор были скрыты. Узнать, что за книгу дали в библиотеке, читатели смогут только дома. Библиотекари подобрали для детей как книжные новинки, так и незаслуженно забытые книги, имеющиеся в фонде. Понравится ли такой сюрприз читателям? Об этом они расскажут, возвращая книги в библиотеку, сообщает пресс-служба администрации Викуловского района.